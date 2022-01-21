ايرباص تعلن إلغاء طلبية للخطوط الجوية القطرية لخمسين طائرة من نوع "ايه321نيو"

ألغت مجموعة "ايرباص" الأوروبية لصناعة الطائرات طلبية للخطوط الجوية القطرية تشمل خمسين طائرة من نوع "ايه321نيو"، في قرار غير مسبوق اتُخذ في إطار خلافها مع الشركة القطرية بشأن الطائرات من طراز "ايه350"، وفق ما أفادت الشركة وكالة فرانس برس.

وأكد متحدث باسم ايرباص لفرانس برس معلومات نشرتها وكالة بلومبرغ للأنباء المالية. وقال "نؤكد فسخنا لعقد يشمل خمسين طائرة ايه321 مع الخطوط الجوية القطرية، بموجب حقنا".

يندرج هذا القرار في إطار الخلاف بين المجموعة المصنّعة للطائرات وشركة الطيران التي أوقفت بعض طائراتها من طراز "ايه350" بسبب تدهور الأسطح الخارجية لهياكل هذه الطائرات وبدأت إجراءات قانونية ضد إيرباص أمام القضاء البريطاني.

ورفضت الشركة القطرية أيضًا تسلّم مزيد من الطائرات من هذا الطراز من المجموعة الأوروبية حتى يتم حلّ المشكلة.

وأشارت إيرباص إلى هذا الأمر كتخلّف عن تنفيذ العقد، وردّت عبر إلغاء طلبية الخمسين طائرة "ايه321نيو"، بحسب مصدر مقرّب من الملف. ووفق قائمة الأسعار الأخيرة التي نشرتها إيرباص في 2018 لكن لم يتم تطبيقها أبدًا تقريبًا بسبب الخصومات، فإن قيمة هذه الطلبية تبلغ أكثر من 6 مليارات دولار.

في هذا النزاع بين الخطوط الجوية القطرية وايرباص، عُقدت الخميس جلسة أولى أمام المحكمة العليا في لندن حيث قدّم كلّ طرف عناصره، بحسب المصدر المقرب من الملف.

وطلبت الشركة القطرية تعويضًا بقيمة 618 مليون دولار، إضافة إلى غرامة قدرها 4 ملايين دولار عن كل يوم إضافي تُجمّد خلاله الطائرات، بحسب هذا المصدر.

من المقرر عقد جلسة جديدة في أسبوع 26 نيسان/أبريل المقبل.