إصابة وزير الدفاع الإسرائيلي بكورونا

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس يوم الجمعة إنه يخضع للعزل المنزلي بعد ثبوت إصابته بكوفيد-19 وإنه بصحة جيدة.

وكتب غانتس على تويتر "أشعر أنني بحالة جيدة لأنني حصلت على التطعيم. في الأيام المقبلة سأشرف على شؤون الأمن من منزلي".

قلصت إسرائيل فترة العزل الإلزامي للإصابات المؤكدة إلى خمسة أيام. وأثبتت الفحوص مؤخرا إصابة أعضاء كبار آخرين في الحكومة الإسرائيلية بفيروس كورونا بينهم وزيرا الخارجية والمالية.

وكانت إسرائيل قد بدأت الشهر الماضي في توفير جرعة رابعة من اللقاح- تعرف أيضا باسم جرعة تنشيطية ثانية- للفئات الأكثر عرضة للإصابة، وقد تصدرت قائمة أسرع دول العالم في معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا قبل عام.

وكشفت دراسة أولية تم نشرها من قبل مستشفى إسرائيلي يوم الاثنين أن الجرعة الرابعة تزيد من معدلات الأجسام المضادة إلى مستويات أعلى من الجرعة الثالثة، ولكن "من المرجح" ألا تكون كافية للوقاية من الإصابة متحور أوميكرون شديد العدوى.

ووصف المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية ناشمان آش هذه النتائج بأنها "غبر مفاجئة، إلى حد ما"، إذ أن بعض الأشخاص أصيبوا بالمتحور أوميكرون بعد تلقيهم الجرعة الرابعة.