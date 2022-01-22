وزير الصحة الألماني: لا حاجة لجرعة رابعة من لقاحات كورونا في حالة التطعيم الإجباري

ذكرت صحيفة "راينيشه بوست" الألمانية يوم السبت، أن وزير الصحة كارل لوترباخ لا يتوقع أن تكون الجرعة الرابعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 إلزامية ما دام الشخص قد حصل على جرعة ثالثة من اللقاح، وذلك في حال ما قررت البلاد جعل التطعيم إجباريا.

وقال الوزير للصحيفة "أي شخص حصل على ثلاث جرعات من اللقاحات المضادة لكورونا اليوم أو في المستقبل فهو يتمتع بتحصين أساسي جيد. الجرعات الثلاث حاليا ستكون كافية في حال أصبح التطعيم إلزاميا".

وأضاف أن الحكومة الألمانية تعمل على "ضرورة تقديم دليل على التطعيم" بدلا من الحث على التطعيم.

وقال لوترباخ للصحيفة "الأطباء غير ملزمين بحث الناس على التطعيم"، في إشارة إلى رد فعل أطباء الرعاية الصحية العامة الذين يعارضون تطبيق التطعيم الإجباري في ممارساتهم.