مسؤول أوروبي: المحادثات النووية مع إيران تسير في الاتجاه الصحيح

قال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي يوم الجمعة إن المحادثات النووية مع إيران في فيينا تسير في الاتجاه الصحيح.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، "تقديري هو أننا نسير في الطريق الصحيح للتوصل إلى اتفاق نهائي" مشيرا إلى تقدم "محدود" في عدد من القضايا.

وقال المسؤول "قلقي الأكبر يتعلق بالتوقيت أكثر من المحتوى. لدي شعور بأننا نسير ببطء شديد. سيكون خطأ فادحا إذا لم نتوصل إلى حل مناسب بسبب التوقيت".

وأضاف دون خوض في التفاصيل "ومع ذلك أعتقد أنه سيكون لدينا اتفاق... عاجلا وليس آجلا".