أدى النيكاراغويون في ديريامبا رقصات بأزياء ملونة وعزفوا الموسيقى التقليدية للاحتفال بعيد القديس سان سيباستيان حامي المدينة، على الرغم من ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في البلاد.