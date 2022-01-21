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نيكاراغويون في ديريامبا يؤدون الرقصات

أدى النيكاراغويون في ديريامبا رقصات بأزياء ملونة وعزفوا الموسيقى التقليدية للاحتفال بعيد القديس سان سيباستيان حامي المدينة، على الرغم من ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في البلاد.

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