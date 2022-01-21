أدى النيكاراغويون في ديريامبا رقصات بأزياء ملونة وعزفوا الموسيقى التقليدية للاحتفال بعيد القديس سان سيباستيان حامي المدينة، على الرغم من ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في البلاد.
أدى النيكاراغويون في ديريامبا رقصات بأزياء ملونة وعزفوا الموسيقى التقليدية للاحتفال بعيد القديس سان سيباستيان حامي المدينة، على الرغم من ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في البلاد.
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