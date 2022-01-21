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المكسيك

شاهد: مظاهرات لمهاجرين جنوب المكسيك ومطالب بالسماح بالعبور نحو الولايات المتحدة

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بقلم:  يورونيوز
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شاهد: مظاهرات لمهاجرين جنوب المكسيك ومطالب بالسماح بالعبور نحو الولايات المتحدة
حقوق النشر  AP Photo

نزل مئات المهاجرين إلى الشوارع مرة أخرى في مدينة تاباتشولا جنوب المكسيك، مطالبين السلطات المكسيكية بالسماح لهم بالعبور بحرية عبر المكسيك كي يتمكنوا من الذهاب إلى الولايات المتحدة.

وقال المهاجرون، الذين تقطعت بهم السبل، وهم يحتجون أمام اللجنة المكسيكية لمساعدة اللاجئين ومكتب المعهد الوطني للهجرة الخاضع لحراسة مشددة، إنهم يتعرضون للابتزاز من قبل المجرمين وأنهم وقعوا ضحايا للاختطاف.

تم الإبلاغ عن العديد من حالات اختطاف المهاجرين في تاباتشولا وأجزاء أخرى من المكسيك. ويتصل الخاطفون بأسرة المهاجر بالولايات المتحدة ويطالبون بالمال للإفراج عن أقربائهم. وحذر المهاجرون من أنه في حالة عدم وجود استجابة فورية لمطالبهم بالعبور الحر، فسيبدأون رحلتهم الأولى في عام 2022.