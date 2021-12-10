مقتل 49 مهاجراً على الأقلّ في حادث مروري في المكسيك

لقي 49 مهاجراً على الأقلّ مصرعهم وأصيب 37 آخرون بجروح في حادث مروري وقع في وقت متأخر من الخميس في جنوب شرق المكسيك، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقال مكتب المدّعي العام في ولاية تشياباس إنّ المهاجرين كانوا يسافرون سرّاً داخل شاحنة انقلبت على الطريق قرب توكستلا غوتيريس، عاصمة الولاية، مشيراً إلى أنّ حالة ثلاثة من الجرحى خطرة.

وأظهرت التحقيقات الأولية أنّ سائق الشاحنة التي كان المهاجرون مكدّسين داخلها فقد السيطرة عليها فاصطدمت بجدار وانقلبت، بحسب ما أعلنت فرق الحماية المدنية للصحافيين.

وأعرب روتيليو إسكاندون، حاكم الولاية، عن "تضامنه" مع أسر الضحايا، مؤكّداً أنّ "المسؤوليات (عن الحادث) ستتحدّد وفقاً للقانون.

تعد المنطقة حيث وقع الحادث طريقاً للهجرة غير الشرعية من دول أميركية أخرى نحو الولايات المتحدة AP

وتشياباس حيث وقع الحادث هي ولاية تقع على مقربة من الحدود مع غواتيمالا، بوابة الهجرة من أميركا الوسطى (ولا سيّما هندوراس والسلفادور) إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك.

وتهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتّحدة داخل شاحنات هو طريقة معتادة لدى المهرّبين.