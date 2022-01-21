فيديو: مقتل أربعة من بينهم طفل جرّاء البرد أثناء محاولة عبور الحدود إلى كندا

عُثر على جثث أربعة أشخاص، بينهم طفل رضيع، متجمدين الأربعاء على طريق كندي يسلكه مهاجرون على بعد أمتار عن الحدود الأميركية، وفق ما أعلنت الشرطة الكندية الخميس.

وقال الدرك الملكي الكندي في بيان "ملاحظاتنا الأولية تدفعنا إلى الاعتقاد بأنهم توفوا بسبب انخفاض حرارة الجسم".

وقد عُثر على ثلاث جثث لشخصين بالغين وطفل رضيع الأربعاء "على مسافة تقرب من 12 مترا من الحدود الكندية الأميركية"، على بعد 10 كيلومترات إلى الشرق من إيمرسون في مانيتوبا وسط كندا.

وأشارت الشرطة إلى العثور في وقت لاحق على "جثة تعود على ما يبدو إلى شخص في سن المراهقة".

وقي وقت سابق صباحا، أوقف عناصر من شرطة الحدود الأميركية مجموعة أشخاص اجتازوا الحدود للتو. وكان أحد أفراد المجموعة يحمل منتجات للأطفال الرضّع، لكن لم يكن أي طفل ضمن المجموعة.

وأكدت وزارة العدل الأميركية في بيان أن الشخص المذكور "أكد أنه يحمل حقيبة ظهر لعائلة من أربعة مواطنين هنود كانوا يمشون ضمن المجموعة لكنهم انفصلوا عنها خلال الليل".

وجرى إطلاق عمليات بحث فورية على جانبي الحدود. وقد عُثر على أولى الجثث بعد أربع ساعات من أعمال البحث في ظروف شاقة للغاية.

منذ سنوات، أصبحت مدينة إيمرسون الصغيرة من الطرق المستخدمة من المهاجرين بين البلدين الأميركيين الشماليين.

وتواجه مناطق وسط كندا وشرقها موجة برد قطبي مع حرارة تلامس 30 درجة مئوية دون الصفر مع هبوب رياح قوية تفاقم الوضع.