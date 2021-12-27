شاهد: انخفاض جوي غير مسبوق وتحذيرات من البرد القارس في غرب كندا

ضربت موجة برد شديدة غرب كندا يوم الأحد، وتسببت في انخفاض درجات الحرارة بصورة قياسية وأدخلت العديد من المدن في ظروف قاسية.

وأصدرت وزارة البيئة الكندية خلال الساعات الأخيرة تحذيرات من انخفاض جوي وموجة برد شديدة اجتاحت العديد من المدن بما في ذلك مدينة ساسكاتون.

وتوقع مسؤولو البيئة الكندية التيارات الهوائية الباردة لعدة أيام بسبب ارتفاع الضغط في القطب الشمالي مما يدفع الهواء البارد إلى أجزاء من ساسكاتشوان.

وذكرت خدمة الأرصاد الجوية الكندية، أن أدنى درجة حرارة مسجلة كانت في رابيت كيتل في الأراضي الشمالية الغربية لكندا، حيث بلغت درجات الحرارة -50 درجة مئوية أو -58 درجة فهرنهايت.

وتصدر خدمة الأرصاد الجوية الكندية، هذه التحذيرات عندما تحدث درجات الحرارة المنخفضة موجات غير مسبوقة من البرد ومن الممكن أن تؤدي إلى انخفاض درجة حرارة الجسم أو حدوث قضمات الصقيع.