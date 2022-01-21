شاهد: مقاطع مصوّرة نشرها الحوثيون لأشخاص يتم انتشالهم من تحت ركام قصف التحالف

بثّ تلفزيون المسيرة اليمني التابع للحوثيين، اليوم الجمعة، لقطات مصوّرة قال إنها لتداعيات قصف نفذه طيران التحالف العسكري بقيادة السعودية على سجن في مدينة صعدة شمال اليمن.

وتظهرُ اللقطات، التي لم يتسنَّ لـ"يورونيوز" التأكد من صحتها، عمليات إنقاذ أشخاص كانوا عالقين تحت الركام الذي أحدثه القصف الذي خلّف أكثر من 200 قتيل وجريح، حسب ما ذكرت "المسيرة".

وقال الحوثيون في بيان إن قنابل سقطت على سجن يضم أكثر من ثلاثة آلاف نزيل من مقاتلي التحالف الذين أُسروا في المعارك. وأضاف البيان أن الضربات أثارت الفزع والخوف بين الأسرى.

وكان التحالف الذي يدعم القوات الموالية للحكومة اليمنية في نزاعها مع الحوثيين، كثّف غاراته الجوية على مناطق سيطرة الجماعة منذ يوم الاثنين الماضي، بعد الاعتداء الذي تبناه الحوثيون على أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة العضو في التحالف، إذ استهدف حينها الحوثيون بصواريخ وطائرات مسيّرة المدينة ما تسبّب بسقوط ثلاثة قتلى وإصابة ثلاثة صهاريج محروقات واندلاع حريق قرب المطار.