قتلى وجرحى في ضربة جوية على محافظة صعدة اليمنية وانقطاع الانترنت في البلاد

قال شاهد من رويترز إن ضربة جوية استهدفت مركز احتجاز مؤقتا في محافظة صعدة اليمنية يوم الجمعة مما أسفر عن مقتل عدة أشخاص بينهم مهاجرون أفارقة في الوقت الذي كثف فيه التحالف بقيادة السعودية عملياته في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

ولا يزال عمال الإنقاذ ينتشلون جثثا من تحت الأنقاض بعد الضربة التي وقعت فجر الجمعة، لكن لم يتضح بعد عدد القتلى.

وقالت قناة المسيرة التلفزيونية التي يديرها الحوثيون إن عشرات القتلى والجرحى سقطوا في الغارة. وعرضت لقطات مصورة لمصابين في المستشفى الجمهوري في صعدة بشمال اليمن.

وكثف التحالف العسكري بقيادة السعودية الضربات الجوية على أهداف يصفها بأنها مواقع عسكرية للحوثيين بعد أن شنت الحركة المتحالفة مع إيران هجوما غير مسبوق على الإمارات العضو في التحالف يوم الاثنين وصعدت هجماتها على مدن سعودية باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ.

غارات على الحديدة وانقطاع الانترنت في البلاد

وشن التحالف بقيادة السعودية ليل الخميس الجمعة غارات جوية في مدينة الحديدة اليمنية، وفق بيان صادر عنه، فيما انقطعت خدمة الإنترنت في معظم أنحاء اليمن، وفق ما أفادت منظمة لمراقبة الانترنت ومراسلو وكالة فرانس برس.

وأعلن التحالف العسكري في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "بدء ضربات جوية دقيقة لتدمير قدرات الميليشيا الحوثية بالحديدة" في غرب اليمن والواقعة تحت سيطرة المتمردين الحوثيين، واستهداف "أحد أوكار عناصر القرصنة البحرية والجريمة المنظمة بالحديدة".

وتحدثت قناة "المسيرة" عن وقوع إصابات في الغارة. ولم تتمكن فرانس برس من الحصول على حصيلة.

وأفادت مجموعة "نت بلوكس" التي تتعقب أعطال شبكات الانترنت على حسابها على تويتر عن "انقطاع الاتصال بالانترنت في كل اليمن" بعد الغارات. وأكد مراسلو فرانس برس في صنعاء والحديدة الانقطاع.

وتأتي الغارات بعد أن تبنى المتمردون اليمنيون الاعتداء الذي استهدف أبوظبي في الإمارات الاثنين وأوقع ثلاثة قتلى، مشيرين الى أنهم استخدموا فيه صواريخ وطائرات مسيرة.