بعد رفضه وضع الكمامة في الطائرة.. إيرلندي يواجه احتمال السجن 20 عاما

اتُهم إيرلندي رفض وضع كمامة خلال رحلة جوية بين دبلن ونيويورك، بـ "الاعتداء" و"الترهيب"، لإظهاره خصوصا مؤخرته في مكان عام، وهي "جريمة" يواجه مرتكبها عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاما، على ما أعلن القضاء الأمريكي الجمعة.

ومثل شين ماكنيرني (29 عاما) من غالواي في أيرلندا، في 14 كانون الثاني/يناير أمام المحكمة الفدرالية في بروكلين بنيويورك، حيث وُجهت إليه تهمة "الاعتداء والترهيب في حق أحد أفراد طاقم الطائرة خلال رحلة رقم 45 على خطوط "دلتا" الجوية من دبلن إلى مطار جون كينيدي" في نيويورك في 7 كانون الثاني/يناير، بحسب وثيقة قضائية.

وتتهمه العدالة الفدرالية بأنه "رفض بشكل متكرر وضع كمامة" و"أطلق علبة شراب أصابت رأس أحد الركاب" و"أنزل سرواله وملابسه وأظهر مؤخرته لأحد أعضاء الطاقم والركاب"، و"نزع قبعته ليضعها على رأس قائد الطائرة".

وقال ناطق باسم محكمة بروكلين، إن التهم الموجهة للايرلندي تشكل "جريمة، وفي حالة إدانته يمكن أن يواجه المدعى عليه عقوبة بالسجن حتى 20 عاما".

وأٌطلق المواطن الأيرلندي الذي كان مسافرا إلى فلوريدا للعمل كمدرب كرة قدم، بكفالة مقدارها 20 ألف دولار في انتظار المحاكمة.

وأصدرت هيئة تنظيم الطيران المدني الأمريكية (FAA) في كانون الثاني/يناير 2021 قراراً يقضي بعدم التسامح مطلقا تجاه الركاب الذين يرفضون وضع الكمامة، في حين واجه أفراد طواقم الرحلات الجوية عددا كبيرا من حالات العنف المبلغ عنها سواء لفظيا أو جسديا، من أشخاص يرفضون الامتثال لهذا القرار.

وقد عادت طائرة تابعة لشركة "أمريكان إيرلاينز" الخميس أدراجها إلى نقطة الانطلاق في ميامي في منتصف الرحلة نحو لندن، بسبب رفض راكبة وضع كمامة.