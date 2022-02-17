سويسرا تبحث عن متطوعين لقضاء بضع ليال في سجن جديد

وأنت تتصفح مواقع الحجوزات سواء للطيران أو للفنادق، وتخطط لقضاء عدد من الأيام هنا وهناك، هل خطر في بالك ولو لمرة واحدة، أن تكون وجهتك المقبلة السجن، وأن تحجز غرفة ليوم، اثنين أو أربعة في السجن.

هذه الفكرة تبدو غريبة للوهلة الأولى إلا أنها أصبحت واقعا، بعد أن قررت إدارة سجن كانتون فتح باب التسجيل أمام الراغبين في قضاء ليال عدة في السجن، خلال الفترة الممتدة بين 24 و 27 مارس/أذار.

ولاقت هذه التجربة غير المسبوقة اهتماما كبيرا، وقرر مئات المتطوعين في مدينة زيورخ السويسرية خوض هذه التجربة، وتوافدوا لتسجيل أسمائهم للمشاركة في اختبار السجن الجديد المؤلف من 241 مكانًا، قبل وصول السجناء الفعليين إليه.

ويستوعب سجن زيورخ الغربي "Gefaegnis Zurich West"، الواقع غرب محطة القطار الرئيسية بالمدينة، ما يصل إلى 124 شخصًا موجودين رهن الاعتقال المؤقت، إضافة إلى 117 مرفق احتجاز للموقوفين ما قبل المحاكمة.

وفي تصريحات أدلى بها إلى الصحفيين، قال المتحدث باسم السجن "تم الحجز بالكامل". وبحسب المعطيات المتوفرة من قبل إدارة السجن تطوع أكثر من 832 مواطنا.

وفي لائحة الشروط التي وضعتها السلطات، لفتت إلى أن المهتمين بهذه التجربة يجب أن يعيشوا داخل السجن، وهم قادرون بأي وقت إنهاء الإقامة أو العودة إلى المنزل ليلا. هذا وشددت على ضرورة أن تكون أعمارهم 18 عاما وما فوق.

ولفتت إلى أن ظروف الاعتقال الطوعي ستكون أقل حدة مقارنه مع الظروف التي يفترض أن يعيش بها السجين الحقيقي، إلا أنه لن يسمح لهم بالاحتفاظ بهواتفهم ما سيمنعهم من التواصل مع الخارج أو العمل عن بعد.

هذا ويحتاج السجين إلى الخضوع لإجراءات تشبه إجراءات التفتيش في المطار. وهم مجبرون على تناول طعام السجناء والخضوع لعدة اختبارات.