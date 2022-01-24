أمم إفريقيا: تونس تطيح بنيجيريا وتبلغ ربع النهائي برفقة بوركينا فاسو

أطاح المنتخب التونسي بنظيره النيجيري حامل اللقب ثلاث مرات بهدف دون رد، سجله مهاجمه يوسف المساكني ليبلغ الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا لكرة القدم أمس الأحد، على ملعب "أومنيسبورت" في مدينة غاروا الكاميرونية، ليلحق ببوركينا فاسو التي أقصت الغابون 7-6 بركلات الترجيح.

واستطاع منتخب "نسور قرطاج" مخالفة التوقعات، وكذلك تخطي الصعوبات والغيابات الكثيرة، الناتجة عن إصابات عدد كبير من لاعبيه والمدرب بفيروس كورونا.

وقاد المنتخب التونسي المدرب المساعد جلال القادري بسبب غياب المدير الفني منذر الكبيّر بسبب إصابته بكوفيد، شأنه شأن كوكبة من اللاعبين المؤثرين ولا سيما الظهير علي معلول وغيلان الشعلالي ويوهان توزغار ومحمد علي بن رمضان.

وأسكت الكبيّر منتقديه الكثر بهذا التأهل المهم على حساب أحد المنتخبات المرشحة للقب، وضرب موعداً مع بوركينا فاسو الفائزة على الغابون 7-6 بركلات الترجيح، السبت المقبل على ملعب غاروا أيضاً.

وهذا الفوز الأول لتونس على نيجيريا في البطولة القارية في سادس مباراة بينهما، مقابل ثلاثة انتصارات وتعادلين للاخير، علماً أنها أزاحتها من الدور نصف النهائي بركلات الترجيح عام 2004 في طريقها الى اللقب الوحيد (الفوز بركلات الترجيح يعتبر تعادلًا).

وكانت تونس التي خرجت من نصف نهائي النسخة الاخيرة، تأهلت الى الأدوار الإقصائية كأحد أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث، لتقابل نيجيريا التي تصدرت مجموعتها الرابعة أمام مصر بالعلامة الكاملة مع ثلاثة انتصارات من ثلاث مباريات.

المهاجم التونسي يوسف المساكني (يمين) أمام لاعب الوسط النيجيري جو أريبو خلال مباراة الدور الـ16 لكأس إفريقيا للأمم. 2022/01/23 دانيال بولومو أولومو/أ ف ب

وقال المساكني بعد الفوز إن اللاعبين كان هدفهم إفراح الشعب التونسي، وأضاف: "الفريق قدم كل ما لديه ونأمل أن نواصل الى النهاية"، متابعاً "لم نشكك في قدراتنا ولا في اللاعبين ولا المدرب رغم كل الصعوبات واسم الخصم (نيجيريا)، لم نبخل بأي نقطة عرق وسنتابع على هذا النسق ضد بوركينا فاسو".

المهاجم التونسي يوسف مساكني يحتفل بتسجيله الهدف الافتتاحي خلال مباراة كأس الأمم الأفريقية 2021 لكرة القدم على ملعب رومدي أدجيا في غروة يوم 23 يناير 2022. دانيال بولومو أولومو/أ ف ب

وقبل اللقاء، استعاد المدرب التونسي الثلاثي وهبي الخزري وعصام الجبالي وديلان برون بعد تعافيهم من كوفيد-19، إلا أن القادري أبقاهم احتياطيين واعتمد على الحارس البشير بن سعيد، مع تكثيف الوجود الدفاعي بوجود منتصر الطالبي وبلال العيفة، وفي الوسط عيسى العيدوني وإلياس السخيري وأنيس بن سليمان، وفي الناحية الهجومية القائد يوسف المساكني وسيف الدين الجزيري.

المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري والمدافع النيجيري كينيث أوميرو (يمين) خلال مباراة الدور الـ16 لكأس إفريقيا للأمم. 2022/01/23 دانيال بولومو أولومو/أ ف ب

في المقابل كان المنتخب النيجيري، حامل اللقب أعوام 1980 و1994 و2013، مكتمل النصاب، وقاده مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي كيليتشي إيهياناتشو الى جانب لاعب نانت الفرنسي سيمون موسيس، ومهاجم فياريال الإسباني سامويل تشوكويزي، ورأس حربة أونيون برلين الالمانيتايو أوينيي.

وضغط المنتخب النيجيري الذي خرج من دور الأربعة عام 2019 ضد الجزائر حاملة اللقب، التي ودعت من دور المجموعات هذا العام، بقوة مع انطلاق المباراة، وسدد لاعب وسط ليستر سيتي ويلفريد نديدي كرة مقصية مرت بجوار المرمى (2).

في المقابل ارتد التونسيون للدفاع واللعب بطريقة متوازنة، إلى المباغتة بالمرتدات السريعة حيث سدد منتصر الطالبي كرة بالعرض أبعدها تروست ايكونغ عن خط المرمى (10)، ورد موسيس بتسديدة في الشباك الجانبية لمرمى بن سعيد (12).

وضيق التونسيون المساحات أمام "النسور الممتازة"، وفرضوا إيقاع لعبهم الذي جعل السيطرة النيجيرية سلبية لتستمر النتيجة سلبية الى نهاية الشوط الأول.

المدافع التونسي أسامة حدادي (يمين) أمام المهاجم النيجيري صموئيل تشوكويزي خلال مباراة الدور الـ16 لكأس إفريقيا للأمم. 2022/01/23 دانيال أبولومو أولومو/أ ف ب

وضرب "نسور قرطاج" بقوة مطلع الثاني، إذ افتتح المخضرم المساكني لاعب العربي القطري التسجيل من تسديدة زاحفة بعيدة خدعت الحارس النيجيري مادوكا أوكويي (47). وهذا الهدف السابع للمساكني في البطولة القارية في سابع مشاركة منذ العام 2010 في أنغولا.

وتخلى النيجيريون عن حذرهم وضربوا طوقاً حول المنطقة التونسية، وتحمل الدفاع التونسي عبئا كبيراً للإبقاء على تقدمه. وأجرى المدرب أغوستين ايغوافين تبديلاً هجومياً فأخرج إيهياناتشو وأوينيي وأشرك بدلاً منهما مهاجم ايفرتون الانجليزي ألكس أيوبي، ولاعب سبارتا براغ التشيكي بيتر أولايينكا.

واستمرت مشاركة أيوبي لدقائق قليلة فقط، إذ نال بطاقة حمراء مباشرة بسبب تدخله العنيف على المساكني، وذلك بعد مراجعة الحكم السنغالي ماغيت نداي لتقنية حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" (65).

وأنقذ الحارس بن سعيد تسديدة قوية أطلقها سيمون موسيس (67)، وكاد نعيم السليتي أن يضاعف تقدم "التوانسة"، إلا أن الحارس النيجيري أبعد تسديدته بإنجاز الى ركنية (75).

المهاجم النيجيري عمر الصادق أمام لاعب الوسط التونسي أنيس بن سليمان (يسار) خلال مباراة كأس الأمم الأفريقية. 2022/01/23 دانيال بولومو أولومو/أ ب

وسنحت أمام موسيس فرصة مؤاتية للتعادل من ركلة حرة مباشرة إلا أن تسديدته علت العارضة (83). وسدد نديدي كرة قوية زاحفة جاورت القائم الأيمن للمرمى التونسي (88). وجاءت الفرصة الأخطر للبديل أومار صديق إلا أن تسديدته لم تصل الى شباك بن سعيد (90+2).

الغابون تتحسر على غياب نجومها

وكان منتحب بوركينا فاسو أول المنتخبات المتأهلة الى الدور ربع النهائي، بفوزه بركلات الترجيح 7-6 على الغابون إثر انتهاء الوقتين الاصلي والإضافي بالتعادل 1-1 على ملعب ليمبي.

وهذه المرة الرابعة التي يصل منتخب "الخيول" الى الدور ربع النهائي بعد 1998 (المركز الرابع) و2013 (الوصيف) و2017 (الثالث)، فيما فشل منتخب "الفهود" في تكرار أفضل إنجاز له في البطولة القارية عندما بلغ ربع النهائي عامي 1996 و2012.

. 2022/01/23 مدافع الغابون برونو إيكويل مانغا يسدد بالرأس الكرة ويسجل الهدف الأول لفريقه خلال مباراة كأس الأمم الأفريقية شارلي تريبالو/أ ف ب

وكان المنتخب الغابوني قد عانى من غيابات مؤثرة، لا سيما لقائده بيار-إيميريك أوباميانغ مهاجم أرسنال الانجليزي ولاعب وسط نيس الفرنسي ماريو ليمينا، اللذين لم يلعبا أي مباراة في البطولة، بسبب مشاكل صحية في القلب بسبب مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

لاعب وسط بوركينا فاسو أداما جويرا (يسار)أمام مدافع الغابون برونو إيكويل مانغا خلال مباراة كأس الأمم الأفريقية. 2022/01/23 شارلي تريبالو/أ ف ب

ويدين منتخب البوركينابي بتأهله إلى نجمه برتران تراوري، لاعب أستون فيلا الانجليزي، وحارس شارلروا البلجكي هيرفيه كوفي الذي تصدى لركلتين ترجيحيتين.

قائد بوركينا فاسو برتراند تراوري، يمينًا، أمام الغابوني أندريه بيوغو بوكو، خلال كأس الأمم الأفريقية. 2022/01/23 سانداي ألمبا/أ ب

وتحسر الفرنسي باتريس نوفو مدرب الغابون بعد الإقصاء على غياب لاعبيه قائلا: "إذا حرمتم من لاعبَين دوليين ذوي مستوى رفيع، أحدهما هداف كبير في ألمانيا، انجلترا وفرنسا، فأنتم حتمًا تخسرون الكثير".

وتابع نوفو القول: "كان وضعًا معقدًا للغاية. كان عليمها البقاء في غرفهما بسبب التهاب في القلب، ولكنهما عادا إلى نادييهما وباتت الأمور جيدة، ماذا تريدون مني أن أقول؟ لقد حاولنا تعويض خسارتهما لكن لا يمكنكم استبدال لاعبين من الطراز الدولي بهذا الشكل".

ولاحت أبرز الفرص عندما احتسب الحكم المغربي رضوان جيد ركلة جزاء إثر خطأ من سيدني أوبيسا على تراوري، الذي انبرى بنفسه للركلة وسددها فوق المرمى (17). وعوض تراوري بعد عشر دقائق عندما تلقى تمريرة أمامية من زميله إيسوفو دايو اليه، وسدد لاعب أستون فيلا كرة بعيدة في الشباك المشرعة إثر الخروج الخاطئ للحارس جان نويل أمونوم (27).

لاعبو بوركينا فاسو يحتفلون بالفوز على الغابون في ملعب أومني سبورت في ليمبي بالكاميرون الأحد 23 يناير 2022 سانداي ألمبا/أ ب

وسجل بوبيندزا هدفا للغابون إلا أن الحكم المغربي ألغاه بعد العودة الى تقنية حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" بداعي التسلل (44). ومنيت الغابون بنكسة اثر طرد أوبيسا لنيله الإنذار الثاني، ليتابعوا المباراة بعشرة لاعبين (67).

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع أدرك المدافع آداما غيرا التعادل للغابون خطأ في مرمى بلاده، بعدما حول الكرة برأسه الى الشباك اثر ركلة ركنية رفع منها الكرة دينيس بوانغا (90+1) لتمتد المباراة الى شوطين إضافيين ومن ثم ركلات الترجيح ابتسمت لبوركينا فاسو.