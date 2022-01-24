شاهد: مظاهرة في برلين للمطالبة بسياسات زراعية وغذائية مستدامة

من أجل سياسة زراعية وغذائية مستدامة، خرجت أكثر من 60 منظمة في برلين تضم مجموعات تمثل المزارعين في مظاهرة يوم السبت ضد الإنتاج الحيواني الصناعي، ومطالبين بضمان حصول "تحول سريع وحاسم في الزراعة وصناعة الأغذية"، بحسب المنظمين للمظاهرة.

وتحت شعار "لقد سئمنا!"، استخدمت المجموعة حوالي 50 طنًا من القش في كتابة عبارة "غيروا الزراعة الآن!" ووصل ارتفاع كومة القش 4.5 أمتار أمام مبنى البوندستاغ (البرلمان الألماني).