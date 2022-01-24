الأزمة الأوكرانية: ماكرون سيقترح على بوتين خطة لخفض التصعيد

أعلن قصر الإليزيه، الإثنين، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سيقترح على نظيره الروسي، فلاديمير بوتين خطة لخفض التصعيد في الأزمة الأوكرانية، خلال محادثات ستتم "في الأيام المقبلة".

وأضافت الرئاسة الفرنسية "نحن قلقون، وننسعى بحرص شديد إلى عدم خلق التباس، تقلبات إضافية".

وتأتي التصريحات الفرنسية وسط منسوب غير مسبوق من التوتر بين الغرب من جهة، وروسيا من جهة أخرى، حيث عمد الطرفان إلى إرسال قوات عسكرية في الأيام الأخيرة إلى مناطق متاخمة لأوكرانيا.

وذكرت الرئاسة أن مسؤولين من روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا سيجتمعون في باريس الأربعاء من أجل القيام بمحادثات.

والإعلان الفرنسي يأتي أيضاً بعد ساعات من إعلان البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيعقد في وقت متأخر من يوم الإثنين قمة عبر الفيديو مع قادة أوروبيين لمناقشة الوضع في أوكرانيا.

وحشدت روسيا ما يقدر بنحو 100 ألف جندي بالقرب من الحدود الأوكرانية، وطالبت حلف شمال الأطلسي (الناتو) بتعهده بأنه لن يسمح لأوكرانيا بالانضمام أبداً وبتقليص الإجراءات الأخرى، مثل تمركز قوات التحالف في دول الكتلة السوفياتية السابقة.

وتنفي روسيا أنها تخطط لغزو، وتقول إن الاتهامات الغربية مجرد غطاء لاستفزازات الناتو المخطط لها.