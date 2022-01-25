شاهد: حكيمي يشارك في تدريبات أسود الأطلس قبل لقاء مالاوي ضمن الدور الـ16 لأمم أفريقيا

خاض منتخب المغرب تدريبات مكثفة الإثنين استعدادا لمواجهة مالاوي في مباراة دور الـ16 لكأس إفريقيا للأمم 2021.

كما تلقى أسود الأطلس دفعة مع انضمام الظهير أشرف حكيمي إلى جلسة تدريب يوم الاثنين بعد أن أمضى يوم الأحد في الفندق. مع ذلك لم تتوضح بعد ماهية الدور الذي سيلعبه اللاعب البالغ من العمر 23 عاما في مباراة يوم الثلاثاء على ملعب أحمدو أهيدجو.

ينافس منتخب مالاوي في كأس أمم إفريقيا للمرة الثالثة، وأثبت أن أداءه في 2021 هو أفضل أداء له على الإطلاق في البطولة، بعد تأهله إلى المراحل النهائية لأول مرة في تاريخه.

وقد التقى المنتخبان في عشر مباريات في السابق، حقق فيها المنتخب المغربي ستة انتصارات، وثلاثة تعادلات، وهزم مرة واحدة أمام منتخب مالاوي، في ملعب مولاي عبد الله بالرباط خلال تصفيات أمم أفريقيا عام 1993.