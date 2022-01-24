شاهد: مشجعو منتخب بوركينا فاسو لكرة القدم يحتفلون بالفوز على الغابون وسط مخاوف من انقلاب عسكري

احتفل مشجعو منتخب بوركينا فاسو لكرة القدم في واغادوغو بفوز منتخب بلادهم على الغابون في كأس الأمم الإفريقية الأحد، والذي صادف اليوم نفسه الذي سيطر فيه جنود متمردون على قاعدة عسكرية في عاصمة البلاد، ما أثار مخاوف من محاولة انقلاب في عاصمة الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

وانتصرت بوركينا فاسو على الغابون بركلات الترجيح (7-6).

وكان الفريقان أنهيا الشوطين الأول والثاني بنتيجة التعادل هدف مقابل هدف، ثم ذهبا إلى الشوطين الإضافيين الذين انتهيا دون تسجيل أهداف أخرى، وهو ما حتم اللجوء إلى ضربات الترجيح.

وبهذا حجزت بوركينا فاسو مقعدها في الربع النهائي من البطولة المقامة في الكاميرون، حيث ستواجه منتخب تونس الذي فاز بدوره على منتخب نيجيريا بنتيجة هدف لصفر.

ورغم السعادة التي اعترت جماهير البلاد إلا أن القلق كذلك يخيم على العاصمة، ففي وقت سابق الاثنين دوى إطلاق نار استمر لساعات من الثكنات، وسط إحباط متزايد من تعامل الحكومة مع التمرد في البلاد ذي الطابع الإسلامي، والذي بدأ بعد يوم واحد من مظاهرة عامة دعت إلى استقالة الرئيس روش مارك كريستيان كابوري.