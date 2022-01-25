شاهد | تدريبات عسكرية بحرية روسية صينية في بحر العرب

بدأت روسيا والصين، الثلاثاء، مناورات بحرية مشتركة في الجزء الغربي من بحر العرب.

أرسلت روسيا وحدة أسطول المحيط الهادئ ، التي تضم طراد صواريخ فارياج، ومدمرة أدميرال تريبوتس، وناقلة بوريس بوتوما.

أما الصين فأرسلت المدمرة أورومتشي وسفينة التجديد تايهو.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن السفن الحربية الروسية والصينية قامت بمناورات تكتيكية وعميات تفتيش، كذلك قامت بمهمة تدريبية لمحاكاة إنقاذ سفينة تم أسرها.

وتضمنت التدريبات تدريبات على إجلاء جرحى بطائرة هليكوبتر من المدمرة الروسية إلى الصينية.