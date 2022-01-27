واشنطن واثقة من أنّ خط الغاز نورد ستريم 2 "لن يمضي قدماً" في حال غزت روسيا أوكرانيا

أعربت الولايات المتّحدة الخميس عن ثقتها في أنّ خط الغاز نورد ستريم 2 المثير للجدل والذي يربط بين روسيا وألمانيا لن يدخل الخدمة في حال غزت موسكو أوكرانيا.

وقالت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند للصحافيين "نحن نواصل نقاشاتنا القوية جداً والواضحة جداً مع حلفائنا الألمان، وأودّ اليوم أن أكون واضحة معكم: إذا غزت روسيا أوكرانيا فبطريقة أو بأخرى لن يمضي نورد ستريم 2 قدماً".

أضافت "أعتقد أنّ التصريحات التي تخرج من برلين حتى اليوم، قوية جداً".

وردّاً على سؤال عن سبب ثقة الولايات المتحدة تلك، قالت نولاند إنّ خط الأنابيب لم تتم تجربته بعد ولا حصل على المصادقات اللازمة من الهيئات الناظمة الألمانية.

وأضافت "سنتعاون مع ألمانيا لضمان ألا يمضي خط الأنابيب قدماً".

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قالت أمام البرلمان في وقت سابق الخميس إنّ حكومتها "تعمل على حزمة عقوبات قوية" مع حلفاء غربيين "من بينها نورد ستريم 2 في حال هاجمت روسيا أوكرانيا".