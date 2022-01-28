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الصين

شاهد: أكثر من 260 مليون رحلة في الصين بمناسبة السنة القمرية الجديدة

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بقلم:  يورونيوز
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مسافرون يرتدون كمامات للوقاية من كوفيد-19 يستعدون للسفر في محطة قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين
مسافرون يرتدون كمامات للوقاية من كوفيد-19 يستعدون للسفر في محطة قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين   -   حقوق النشر  AP/Chinatopix

اتجه مئات الملايين من الصينيين إلى مدنهم حيث عائلاتهم بمناسبة السنة القمرية الجديدة التي تبدأ الثاني من الشهر المقبل. وعلى الرغم من تحذير السلطات المواطنين من السفر للحد من انتشار الوباء، فقد تم بالفعل القيام بأكثر من 260 مليون رحلة.

وسجلت الصين يوم الخميس 64 إصابة محلية جديدة بالفيروس في عدة مناطق، بما في ذلك العاصمة بكين حيث ستبدأ الألعاب الأولمبية الشتوية خلال أسبوع واحد.

وشهدت الطرقات ازدحامات مرورية خاصة تلك المتجهة جنوبا على جزء من طريق سيئول–بوسان السريع في جنوب سيئول، قبل يوم واحد من بدء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في عطلة نهاية الأسبوع.