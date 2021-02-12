شاهد: الصين ترتدي أبهى حللها استعداداً لدخول السنة القمرية الجديدة

لا شيء على ما يبدو سيثني الصينيين عن الاحتفال برأس السنة القمرية الجديدة هذا العام، ولا حتى وباء ككوفيد-19.

الصين التي عاشت فترة غاية في الصعوبة في مثل هذا الوقت من العام الماضي، تستعد لدخول السنة الجديدة الجمعة بمشاهد مبهجة.

في مدينة تسيبو بمقاطعة شاندونغ، أضيئت المتنزهات الرئيسية جميعها لتتلألأ ليلاً خلال أهم مناسبة في التقويم الصيني، الأضواء الراقصة المعلقة على الأشجار تشعر الزوار بأنهم في أرض الأحلام.

حتى في المقاطعات الصغيرة، الأجواء الاحتفالية طاغية.

في محافظة شيانغخه، بمقاطعة خبي بشمال الصين، تنتشر الأضواء الزخرفية في كل مكان وتلون الحدائق والشوارع والأشجار.

الأضواء والفوانيس الملونة من أساسيات الاحتفال بالعام القمري الجديد، وبالنسبة لبعض المدن، فإن عروض أضواء السنة القمرية الجديدة هي المكان الذي يتقاطع فيه الإبداع مع التقاليد.

شيان، مدينة في شمال غرب الصين تشتهر بتاريخها الغني، تضفي على الاحتفال لمسة من الثقافة والسحر من خلال عروضها الضوئية وفوانيسها العملاقة، واحتفائها برموز مهمة في الثقافة الصينية كالتنين والبجع واللوتس.