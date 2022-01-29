تونس تقول إنها أحبطت عملية إرهابية كانت ستستهدف مناطق سياحية

قالت وزارة الداخلية التونسية، الجمعة، إنها أحبطت عملية إرهابية خططت لها امرأة قادمة من سوريا، حيث تلقت تدريبات، وكانت ستستهدف مناطق سياحية في البلاد.

وأضافت الوزارة أن الفتاة أودعت السجن بعد اكتشاف أنها كانت تخطط لشن هجمات بحزام ناسف كانت تنوي الحصول عليه لاحقا.

وقالت إن المرأة عادت لتونس من سوريا عبر تركيا في العاشر من يناير كانون الثاني الحالي بعد أن أمضت سنة للتدريب مع مجموعات إرهابية في سوريا حيث خططت للهجوم.

وفي نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، أطلقت الشرطة النار وأصابت رجلا قالت إنه متشدد هاجم القوات الأمنية أمام مقر وزارة الداخلية وسط العاصمة تونس.

وأحبطت قوات الأمن التونسية معظم خطط المتشددين في السنوات القليلة الماضية، وأصبحت أكثر فاعلية في مواجهة تلك الهجمات.

ووقعت آخر الهجمات الكبيرة في 2015 عندما قتل متشددون عشرات الأشخاص في هجومين منفصلين على متحف في تونس ومنتجع شاطئي في سوسة.