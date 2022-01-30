أمين عام حلف الأطلسي: لا نية للحلف في نشر قوات هجومية في أوكرانيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي-الناتو، ينس ستولتنبرغ، يوم الأحد إن الحلف لا يعتزم نشر قوات عسكرية في أوكرانيا غير العضو في حال شنت روسيا الحرب عليها، في مقابلة مع تلفزيون "بي بي سي".

وتابع ستولتنبرغ: "هناك فرق بين أن تكون عضوا في الناتو وأن تكون شريكا قويا وذو قيمة عالية مثل أوكرانيا.. نحن نركز على تقديم الدعم".

من جهتها، قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس إنها "لا تستبعد أي شيء على الإطلاق" فيما يخص أوكرانيا، ردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستدعم قوة مقاومة أوكرانيا إذا غزت روسيا.

وأشارت تروس إلى أن بريطانيا تقدم يد العون في مجالات مثل الإنترنت والذكاء الاصطناعي حيث اكتشفت المخابرات البريطانية أن روسيا تسعى إلى إقامة "حكومة دمية" في كييف.

وأضافت وزيرة الخارجية أن أوكرانيا "ستقاتل بشدة ولن تستلم بسهولة" وأن حكومتها تدرس كل الخيارات المطروحة وستقوم بتزويد الأوكرانيين بأسلحة دفاعية وتدريبات ميدانية إلا أنه من غير الوارد إرسال جنود بريطانيين للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية.