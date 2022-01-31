إعلام سوري: الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم صاروخي إسرائيلي على محيط دمشق

قالت وسائل إعلام رسمية سورية نقلا عن مصدر عسكري الإثنين إن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم صاروخي إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق. وأفاد المصدر بوقوع بعض الخسائر المادية نتيجة لعملية التصدي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الدفاع الجوي تصدى "لعدوان إسرائيلي بالصواريخ من اتجاه رياق شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق وأسقط بعضها". ولم يذكر البيان السوري تفاصيل إضافية. في المقابل، لم تعلن إسرائيل عن أي عملية في سوريا.

وتأتي هذه الهجمات بعد أن أعلنت روسيا الأسبوع الماضي عن تسيير دوريات مقاتلة عسكرية مشتركة في المجال الجوي على طول الحدود السورية، بما في ذلك مرتفعات الجولان.

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع "قصف إسرائيلي طال مواقع ومستودعات لـ "حزب الله" اللبناني في محيط مدينة القطيفة شمال شرق العاصمة دمشق".

شنّت إسرائيل العشرات من الضربات الجوية على مناطق في سوريا، واستهدفت بشكل خاص مواقع للجيش السوري ومواقع إيرانية وأخرى تابعة لحزب الله اللبناني.