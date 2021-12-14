إدانة شركة دنماركية لخرقها الحظر الأوروبي على سوريا ببيع الوقود للجيش الروسي

حكم على مدير مجموعة دنماركية الثلاثاء بالسجن أربعة أشهر وعلى اثنين من شركات المجموعة بدفع غرامة بقيمة خمسة ملايين يورو لانتهاك الحظر الأوروبي على سوريا عبر بيع الوقود لسلاح الجو الروسي.

وأدانت محكمة أودنسه في وسط الدنمارك شركة دان-بانكيرينغ ببيع إجمالي 127 ألف طن من الوقود في الفترة ما بين 2015 و 2017 الى شركتين روسيتين. هذه الكميات الكبرى من الوقود سلمت لاحقا الى سوريا حيث استخدمت لتزويد مقاتلات روسية في البلاد.

وفرضت على الشركتين الدنماركيتين غرامة بقيمة اجمالية بلغت 34 مليون كرونة (4,6 مليون يورو). وحكم على مدير بانكر-هولدينغ التنفيذي كيلد ديمانت بالسجن أربع سنوات مع وقف التنفيذ.

في هذه المحاكمة النادرة بتهم انتهاك الحظر الأوروبي على سوريا، كانت النيابة طلبت السجن عامين مع النفاذ ضد مدير هذه المجموعة وغرامة بقيمة 400 مليون كرونة.

دفع محامو الشركة ومديرها بالبراءة معتبرين انه لا يمكنهم ضبط كيفية استخدام الوقود من قبل زبائنهم الروس الذين لم يكونوا خاضعين لحظر.

ويفرض الاتحاد الأوروبي منذ كانون الأول/ديسمبر 2011 عقوبات على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، تخضع سنوياً للمراجعة. وتشمل العقوبات حظر النفط وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.