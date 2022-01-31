مقتل شرطيين ألمانيين وانطلاق عملية للبحث عن المشتبه بهم

قُتل عنصران من الشرطة الالمانية بالرصاص الاثنين اثناء قيامهما بمراقبة حركة السير، وفق ما اعلنت شرطة مدينة كايسرسلاوترن مشيرة إلى أنها اطلقت عملية واسعة في جنوب غرب البلاد للبحث عن الجناة المتوارين.

وقُتل الشرطيان، وهما رجل وامرأة، بالرصاص خلال عملية تفتيش روتينية الاثنين حوالي الساعة 04,20 (03,20 ت غ) على طريق بالقرب من بلدة كوسيل، القريبة من كايسرسلاوترن، في ولاية راينلاند بالاتينات.

وقالت الشرطة إنها لا تعرف دوافع القتلة وحثت سائقي السيارات على عدم اصطحاب الركاب عابري السبيل.

وفي تغريدة، أعلنت الشرطة أن عمليات البحث امتدت إلى ولاية سارلاند المجاورة، القريبة من الحدود الفرنسية.

واوضحت شرطة كايسرسلاوترن أنه "لم يتم تحديد أي وصف للجناة أو السيارة التي استخدمت في الهروب" مضيفة أنها لا تعرف وجهة القتلة.

وكان الشرطيان، ويبلغان 24 و 29 عامًا، قد بثا رسالة إذاعية قبيل مقتلهما قالا فيها إنهما أوقفا سيارة مشبوهة تنقل في صندوقها طريدة مقتولة، بحسب موقع صحيفة بيلد الالكتروني.