شاهد: ولاية كاليفورنيا تُغلق أكبر وأشهر "رواق للموت"

أغلقت ولاية كاليفورنيا أكبر وأشهر "رواق موت" يستخدم في تنفيذ أحكام الإعدام في سجن سان كوينتين ونقلت جميع السجناء المحكوم عليهم إلى سجون أخرى. هذا الإجراء لا يعني أن الولاية الواقعة في غرب الولايات المتحدة قد ألغت حكم الإعدام وإنما يدخل في إطار تحويل هذا القسم في السجن إلى "بيئة علاجية إيجابية".

أوقفت ولاية كاليفورنيا بشكل مؤقت تنفيذ أحكام الإعدام في إنتظار نتائج المشاورات القائمة حول هذا الشأن. ويريد حاكم الولاية إشراك كل نزلاء السجن في الوظائف التي تتيحها المؤسسة العقابية مع تخصيص 70 بالمئة من عائدات هذه الأشغال لتعويض ضحايا السجناء المحكوم عليهم بالإعدام.