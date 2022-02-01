المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: ولاية كاليفورنيا تُغلق أكبر وأشهر "رواق للموت"

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
شاهد: ولاية كاليفورنيا تُغلق أكبر وأشهر "رواق للموت"
حقوق النشر  euronews

أغلقت ولاية كاليفورنيا أكبر وأشهر "رواق موت" يستخدم في تنفيذ أحكام الإعدام في سجن سان كوينتين ونقلت جميع السجناء المحكوم عليهم إلى سجون أخرى. هذا الإجراء لا يعني أن الولاية الواقعة في غرب الولايات المتحدة قد ألغت حكم الإعدام وإنما يدخل في إطار تحويل هذا القسم في السجن إلى "بيئة علاجية إيجابية".

viber

أوقفت ولاية كاليفورنيا بشكل مؤقت تنفيذ أحكام الإعدام في إنتظار نتائج المشاورات القائمة حول هذا الشأن. ويريد حاكم الولاية إشراك كل نزلاء السجن في الوظائف التي تتيحها المؤسسة العقابية مع تخصيص 70 بالمئة من عائدات هذه الأشغال لتعويض ضحايا السجناء المحكوم عليهم بالإعدام.