الإمارات تعلن اعتراض ثلاث طائرات مسيرة حاولت استهدافها

أفادت الإمارات باعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيرة حاولت استهدافها الأربعاء، في هجوم جديد تتعرّض له الدولة الخليجية بعد ثلاث هجمات شنّها عليها الحوثيون في اليمن الشهر الماضي، حسبما أفادت وزارة الدفاع.

وأعلنت الوزارة في تغريدة على تويتر "اعتراض وتدمير عدد 3 طائرات من دون طيار معادية اخترقت المجال الجوي للدولة فجر اليوم (الأربعاء) بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان"، من دون أن تحدد المنطقة التي حاولت الطائرات استهدافها او الجهة التي تقف خلف العملية.

وأكدت الوزارة أنها "على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات"، و"أنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء".

وتعرّضت الدولة الثرية الشهر الماضي لثلاث هجمات بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة شنها الحوثيون بعد خسارتهم مناطق في اليمن على أيدي قوات يمنية موالية للحكومة درّبتها الإمارات.

وتشارك الإمارات في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن دعما للحكومة ضد الحوثيين. وقد سحبت في 2019 قوّاتها من البلد الفقير الغارق في نزاع مسلّح منذ 2014، لكنّها لا تزال لاعبا مؤثرا فيه.

ووقع الهجوم الجديد بعد ساعات من قرار الولايات المتحدة إرسال طائرات مقاتلة ومدمّرة تحمل صواريخ موجّهة، إلى أبوظبي لمساعدة الإمارات في التصدي لهجمات الحوثيين الذين فتحوا جبهة جديدة في الحرب اليمنية عبر تكرار استهداف الأراضي الإماراتية بعد الأراضي السعودية.