شاهد: هذا ما تبقى من المنزل الذي فجر فيه أمير داعش نفسه في قرية أطمة بمحافظة إدلب السورية

قتل الخميس زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو ابراهيم الهاشمي القرشي خلال عملية نفّذتها وحدة كوماندوس أمريكية في سوريا. واختار أبو ابراهيم الهاشمي القرشي الملقب بـ "البروفيسور المدمر" تفجير نفسه. ووصف الرئيس الأمريكي ما قام به القرشي بـ "عمل جبان يائس".

استهدفت العملية الأمريكية، مبنى من طبقتين في أرض محاطة بأشجار الزيتون. وتضرّر الطابق العلوي منه بشدة وغطى الدخان الأسود سقفه الذي انهار جزء منه. وتبعثرت محتويات المنزل الذي انتشرت بقع دماء في أنحائه.

وقال بايدن "بينما كان جنودنا يتقدّمون للقبض عليه، اختار الإرهابي، في عمل جبان يائس أخير، ومن دون أيّ مراعاة لأرواح أسرته أو الآخرين في المبنى، تفجير نفسه... عوضاً عن مواجهة العدالة على الجرائم التي ارتكبها". وأضاف "لعلمنا أنّ هذا الإرهابي اختار أن يحيط نفسه بعائلات، بينها أطفال، اتّخذنا خيار تنفيذ غارة للقوات الخاصة مع كلّ ما لها من مخاطر أكبر بكثير على عناصرنا، بدلاً من استهدافه بضربة جوية".