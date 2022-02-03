الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يتراجع عن دعوى ضدّ بيتزا بالفطر

تخلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن دعوى قضائية رفعها سابقاً ضدّ شركة ألمانية لتصنيع البيتزا المجلّدة بسبب إطلاق الأخيرة اسم "Champignons League" على أحد منتجاتها، ما رأى فيه يويفا بداية تزويراً لعلامة تجارية.

وقالت شركة "بيتزا فولكه" التي تتخذ من عيسن (بالقرب من فرانكفورت) مقراً لها، إنها تلقت رسالة من محامٍ موكل من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حيث طالب الأخيرة الشركة بالتوقف عن استعمال الاسم لبيتزا بالفطر تنتجها الشركة.

وكان يويفا رأى سابقاً أن مفردة "Champignons" بالفرنسية، ومعناها "فطر"، قريبة جداً من مفردة "Champions" بالإنجليزية، ومعناها "أبطال"، ما قد يخلق التباساً بين "Champignons League" و"Champions League" (دوري أبطال أوروبا)، أحد أشهر البطولات التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ورأى يويفا في البداية أن الاسم قد يشكل انتهاكاً لحقوقه الفكرية، غير أنه قال في بيان نشر الثلاثاء إن "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يأخذ حماية ملكيته الفكرية على محمل الجد، ولكن يبدو أن الشركة الألمانية المحلية تصرفت بشكل متسرّع وحماسي". وبشيء من الفكاهة، أكد الاتحاد أن بطولة دوري أبطال أوروبا يمكنها أن "تتعايش مع البيتزا التي تبدو شهية من اسمها".