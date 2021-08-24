يورو 2020: الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يكرّم منقذي حياة الدنماركي إريكسن

تلقى الأشخاص الذين أسعفوا صانع الألعاب الدنماركي كريستيان إريكسن، عندما تعرض لسكتة قلبية في افتتاح كأس أوروبا 2020 في كرة القدم، حزيران /يونيو الماضي وسام رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، بحسب ما أعلن الاتحاد القاري الثلاثاء.

وكان إريسكن وقع أرضاً مغمى عليه في مباراة فريقه الافتتاحية ضد فنلندا، يوم الثاني عشر من يونيو/حزيران2021 في كوبنهاغن قبل أن يسارع الجهاز الطبي للمنتخب الدنماركي إلى تقديم الإسعافات الأولية وإبقائه على قيد الحياة قبل نقله إلى مستشفى في كوبنهاغن حيث خضع لسلسلة فحوصات تبين على أثرها إصابته بأزمة قلبية حادة كادت تودي بحياته لولا سرعة تدخل الأطباء.

وفي 2020 أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) إرجاء نهائيات كأس أوروبا التي كانت مقررة في حزيران/يونيو وتموز/يوليو2020، إلى العام 2021، وذلك في أعقاب تفشي فيروس كورونا.

ومن بين الأشخاص التسعة الذين تلقوا هذا الوسام الممنوح سنوياً من رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، قائد منتخب الدنمارك سيمون كاير الذي أسرع باتجاه زميله الذي كان وجهه في العشب، فقام بتجليسه على جانبه، وثبّت رأسه وفتح فمه لسحب لسانه لمنعه من الاختناق.

اعتُبر ما قام به كاير مساهمة فعالة قبل تدخل الجهاز الطبي وبدء عملية إنعاش اللاعب الذي عانى من نوبة قلبية قوية. تم انقاذ إريكسن الذي بقي فاقداً للوعي لدقائق طويلة، من خلال تدليك للقلب.

وبحسب ناديه المتوج الموسم الماضي بلقب الدوري الإيطالي، يتمتع اللاعب البالغ 29 عاماً بـ"حالة ممتازة"، دون معرفة ما إذا كان قادراً على متابعة مسيرته من عدمها.

قال موغنس كرويتسفيلدت كبير المسؤولين الطبي في كأس أوروبا والذي جرى تكريمه أيضا "الجميع كان يعرف دوره وما يجب القيام به. تركنا عواطفنا في غرف الملابس. بعد ذلك، كان ردّ فعلنا بالطبع كأي شخص آخر".

بدوره، قال رئيس (يويفا) السلوفيني ألكسندر تشيفيرين "لدي إعجاب لا متناه لردّ الفعل الاستثنائي وهدوء الأطباء وفريق الاسعاف. كانت هذه المهارات حاسمة في ابقاء كريستيان على قيد الحياة" وتابع "لقد كانوا الأبطال الحقيقيين لكأس أوروبا".

وانشئت جائزة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عام 1998 تكريماً "للانجازات الاستثنائية، التميّز المهني والصفات الشخصية المثالية" بحسب تعابير الاتحاد القاري. وكان "يويفا" قد كرّم في عام 2020 مهاجم ساحل العاج السابق ديدييه دروغبا.

في ما يلي اسماء الأشخاص المكرّمين:

الفريق الطبي في الموقع: موغنس كرويتسفيلدت (المسؤول الطبي)، فريدريك فلنستيد (المسؤول الطبي في الملعب)، أندرس بوسن (طبيب "المستطيل")، بيدر إرسغارد (سائق سيارة الاسعاف). مسؤولو "يويفا" الطبيون في الموقع: ينس كيلاينفيلد، فالنتان فيليكوف. الفريق الطبي الدنماركي: مورتن سكيولداغر (معالج فيزيائي مرافق لطبيب الفريق)، مورتن بوسن (طبيب الفريق)، سيمون كاير (قائد المنتخب الدنماركي).

ويُعدّ إريكسن من أكثر اللاعبين خوضا للمباريات مع منتخب بلاده منذ باكورة مشاركته في آذار/مارس 2010 عندما كان في الثامنة عشرة من عمره. دافع عن ألوانه في 108 مباريات سجل خلالها 36 هدفا وشارك معه في نهائيات مونديالي جنوب إفريقيا عام 2010 وروسيا 2018.