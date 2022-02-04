خمس معلومات يجب أن تعرفها عن الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين

تفتتح اليوم الجمعة في الثانية عشرة ظهراً بتوقيت غرينتش دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، وسط سعي سياسي صيني حثيث لإظهار قوة "إمبراطورية الوسط" وتقدمها أمام العالم. غير أن عدة أحداث دولية، ومحلية، تطغى على حدث اليوم الرياضي.

مقاطعة دبلوماسية

أعلنت الولايات المتحدة، بريطانيا وأستراليا وكندا مقاطعتها الدبلوماسية للألعاب الأولمبية في الصين، بينما سمحت للاعبيها بالمشاركة. وقالت الهند إنها لن ترسل أي مسؤولين بعد تقارير تفيد بأن قائداً عسكرياً صينياً شارك في اشتباكات دامية مع قوات الحدود الهندية في عام 2020 قد تم اختياره كواحد من حاملي الشعلة الأولمبية في بكين.

بوتين حاضراً إلى جانب حليفه

في رسالة واضحة إلى الغرب، وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين صباح اليوم لحضزر حفل الافتتاح بالرغم من عدم مشاركة الفرق الرياضية الروسية بالألعاب بشكل رسمي. وسيلتقي بوتين بنظيره الصيني شي جين بينغ، ويعتبر هذا اللقاء أول لقاء شخصي بينهما منذ عام 2019، ويهدف اللقاء إلى تعزيز علاقات موسكو مع الصين وتنسيق سياساتهما في مواجهة الضغوط الغربية.

إجراءات صحية مشددة

بسبب جائحة كوفيد-19 ومتحورة أوميكرون، فرض منظمو الألعاب الأولمبية إجراءات صحية مشددة، منها إجراء فحص "بي سي آر" يومي للاعبين والمسؤولين، إضافة لشهادة لقاح سارية المفعول، في حال كانت نتيجة الفحص إيجابية للاعب يتم حجره واستبعداه فوراً من الألعاب. وتقوم الهيئات المنظمة بفحص درجة حرارة اللاعبين عند وصولهم للمطار في بكين وإجراء الاختبار الأول. وسيتعين على اللاعبين ارتداء الكمامات بعد التدريبات أو اللعب. وسمحت السلطات الصينية بالتصفيق فقط خلال الألعاب فيما منعت التشجيع الصوتي.

ألعاب أولمبية شتوية بثلج اصطناعي

تعد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، الأولى التي تعتمد على الثلج الاصطناعي بشكل كامل. وتقع المنطقة التي تستضيف رياضات التزلج على الثلج على بعد نحو 200 كيلومتراً من منطقة شبه صحراوية تعاني شحّ المياه والجفاف. وقامت الصين ببناء أنظمة ري ضخمة، استغرق العمل عليها نحو 6 سنوات، كما تعين على المهندسين ضخ كميات ضخمة من المياه في التربة الجافة لتجميدها قبل إضافة الثلج الاصطناعي في المنطقة الجافة. وتعرضت الصين لانتقادات شديدة في هذا الشأن بسبب الأزمة البيئية الراهنة والتغير المناخي.

أوكرانيا توصي لاعبيها بعدم التقرب من الروس

وسط أزمة كبيرة وتوتر شديد بين موسكو والغرب بشأن أوكرانيا، طلبت الأخيرة من رياضييها المشاركين في الألعاب الأولمبية الشتوية تجنب التواصل مع اللاعبين الروس، وعدم الوقوف أو التقاط الصور معهم، كما أصدرت تعليمات فرضت على اللاعبين عدم التحدث بالروسية خلال المقابلات الإعلامية. وقال فاديم غوتسايت، وزير الرياضة الأوكراني، الأربعاء: صدرت تعليمات للرياضيين والمدربين بتجنب الوفد الأولمبي الروسي: " تجنب الوقوف مع الرياضيين الروس وعدم التقاط الصور".