الأزمة الأوكرانية | إردوغان يهاجم الغرب وبايدن ويقول إن ميركل وحدها كانت تملك "مفتاح الحل"

اتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان دول الغرب بمفاقمة الأزمة الروسية الأوكرانية وانتقد تعاطي الرئيس الأميركي جو بايدن معها، وذلك في تعليقات نشرتها وسائل إعلام محلية الجمعة.

وقال إردوغان للصحافيين خلال رحلة العودة من أوكرانيا "مع الأسف فإن الغرب لم يقدم حتى الآن أي مساهمة نحو حل هذه المسألة. يمكنني القول إنهم وحسب يفاقمون الأمور" مضيفا أن بايدن "لم يتمكن حتى الآن من إظهار مقاربة إيجابية".

بالنسبة لإردوغان، وحدها المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل كان بإمكانها أن تملك الحل للأزمة، ولكن "ليس هناك من قائد قادر على ذلك غيرها"، بحسب ما قال.

وعلى هامش زيارة يقوم بها إلى كييف، جدد إردوغان دعوته لإقامة محادثات أوكرانية-روسية في تركيا، مشدداً على وحدة الأراضي الأوكرانية وأراضي شبه جزيرة القرم.

وأكد إردوغان إنه تلقى رسالة إيجابية من الرئيس الروسي بخصوص زيارة تركيا وقال "بوتين وافق على زيارة إلى تركيا بعد عودته من الصين، يجب تحديد موعد لها.. نؤكد على الأهمية القصوى للقاء بوتين بزيلينسكي".