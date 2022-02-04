أرباح نوكيا مطابقة لتوقعات المحللين الاقتصاديين

أعلنت شركة نوكيا، المصنعة لمعدات الشبكات اللاسلكية والثابتة، عن أرباح الربع الأخير من العام 2021 الخميس بما يتماشى مع توقعات المحللين، وقالت نوكيا إنها ستستأنف دفع الأرباح وستطلق برنامج إعادة شراء الأسهم بسبب تحسن وضعها المالي.

وقد سجلت الشركة التي تتخذ من إسبو الفنلندية مقرا لها أرباحا صافية قدرها 727 مليون يورو في الفترة الممتدة من أكتوبر-تشرين الأول إلى ديسمبر-كانون الأول، مقارنة مع 787 مليون يورو كانت قد سجلتها قبل عام. وانخفضت مبيعات نوكيا بنسبة 2 في المائة إلى 6.4 مليار يورو.

قال الرئيس التنفيذي بيكا لوندمارك، الذي تعهد بجعل نوكيا الشركة الرائدة عالميا في تكنولوجيا الجيل الخامس إن العام الماضي كان قويا للشركة وأن وحدتها الرئيسية لشبكات المحمول "أغلقت إلى حد كبير الفجوة أمام المنافسة في تكنولوجيا الجيل الخامس."

وقال لوندمارك في بيان: "تدخل نوكيا عام 2022 في وضع قوي مع هوامش ربح محسّنة وتنفيذ إستراتيجية أسرع من المتوقع وتراكم مرتفع للطلبات، على الرغم من أن وضع سلسلة التوريد العالمية لا يزال ضيقا"، مضيفا: "أننا نرى فرصا في طرح الجيل الخامس وسوق الشركات المتنامي".

وتجد نوكيا نفسها وسط منافسة شرسة في سوق تكنولوجيا الجيل الخامس إلى جانب شركات إريكسون السويدية وهواوي الصينية وسامسونغ الكورية الجنوبية وغيرها من شركات التكنولوجيا الأخرى.

وتسلم بيكا لوندمارك منصب الرئيس التنفيذي لشركة نوكيا في أغسطس-آب 2020 وقام منذ ذلك الحين بتغيير إستراتيجية الأعمال والعمليات للشركة، وهو ما ساهم في اللحاق بشركة هواوي وإيركسون في مجال تكنولوجيا الجيل الخامس.

وقال لوندمارك: "إن التقدم الذي أحرزناه في توليد النقد في الأعمال التجارية عزز ميزانيتنا العمومية لدرجة أنه يمكننا أن نتطلع إلى إعادة توزيعات المساهمين من خلال برنامج توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم".

تقترح نوكيا توزيعات أرباح قدرها 0.08 يورو للسهم الواحد لعام 2021 وإعادة شراء أسهم تصل إلى 600 مليون يورو.