"ألوية الوعد الحق".. تنظيم غير معروف يتبنى محاولة استهداف الامارات

أعلنت جماعة مسلحة غير معروفة على نطاق واسع مسؤوليتها عن محاولة استهداف الإمارات بطائرات من دون طيار، بعد موجة من الهجمات من قبل المتمردين اليمنيين ضد الدولة الخليجية.

"ألوية الوعد الحق"

وقالت جماعة "ألوية الوعد الحق" التي يُعتقد انّها مرتبطة بتنظيمات عراقية مقرّبة من إيران، في بيان الأربعاء نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي، انها هاجمت العاصمة أبوظبي بأربع طائرات مسيّرة.

وأوضحت "قام أبناء الجزيرة العربية فجر اليوم (الأربعاء) بتوجيه ضربة" ضد الإمارات "بأربع طائرات استهدفت منشآت حيوية في أبوظبي"، من دون أن تحدّد موقع اطلاق الطائرات، متوعّدة بضربات "موجعة" أخرى.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت في بيان قبيل منتصف ليل الأربعاء الخميس "اعتراض وتدمير عدد 3 طائرات من دون طيار معادية اخترقت المجال الجوي للدولة فجر اليوم (الأربعاء) بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان".

ولم تحدّد الوزارة المنطقة التي حاولت الطائرات استهدافها او الجهة التي تقف خلف العملية، علما انها اتهمت المتمردين الحوثيين المقربين من إيران بالوقوف خلف الهجمات الثلاث التي تعرضت لها الشهر الماضي.

تغريدة ما لبثت أن أُزيلت

وتشارك الإمارات في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن دعما للحكومة ضد الحوثيين منذ 2015. وقد سحبت في 2019 قوّاتها من البلد الفقير الغارق في نزاع مسلّح منذ 2014، لكنّها لا تزال لاعبا مؤثرا فيه.

وتعرّضت الدولة الثرية الشهر الماضي لثلاث هجمات بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة شنها المتمردون اليمنيون بعد خسارتهم مناطق في اليمن على أيدي قوات يمنية موالية للحكومة درّبتها الإمارات.

ولم يعلن المتمردون اليمنيون عمليات جديدة ضد الإمارات الأربعاء او الخميس.

غير أن المسؤول السياسي في صفوف المتمردين محمد علي الحوثي كتب على تويتر عقب محاولة الاستهداف الاخيرة "شكرا للعراق الحر وفصائله المجاهدة المساندة ليمن الصمود"، قبل أن يمحو التغريدة.

ومساء الخميس، أكد المتحدث باسم الجناح العسكري للمتمردين يحيى سريع أنّ الحوثيين لم يشنوا الهجوم.

وكتب على تويتر "نبارك العملية الجهادية التي نفذتها ألوية الوعد الحق، أبناء الجزيرة العربية ضد العدو الإماراتي يوم أمس الأربعاء، ونشكر لهم هذا الموقف المشرّف والمسؤول والمتضامن مع شعبنا العزيز ضد العدو الإماراتي".

وفي السياق ذاته، قال زعيم المتمردين عبد الملك الحوثي في خطاب بثته قناة "المسيرة" اليمنية "الإماراتيون هم الخاسرون من العودة إلى تصعيدهم غير المبرر".

ولم يعلق المسؤولون الإماراتيون على بيان "الوية الوعد الحق".

مباحثات إماراتية أمريكية

وكانت الجماعة التي وصفتها كتائب حزب الله العراقية بأنها "غير معروفة"، قد أعلنت في السابق عن هجوم على السعودية في كانون الثاني/يناير 2021. ونفى الحوثيون مسؤوليتهم عن ذلك الهجوم.

وقبل ساعات من محاولة الاستهداف الجديدة، قالت البعثة الأميركية في بيان إنّ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن وولي عهد أبوظبي ونائب القائد العام للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بحثا في اتصال هاتفي "مجموعة من الإجراءات التي تتخذها وزارة الدفاع لدعم الإمارات العربية المتحدة".

ويشمل ذلك بحسب بيان البعثة "إرسال المدمّرة حاملة الصواريخ الموجهة للبحرية الأميركية +يو أس أس كول+ للتعاون مع البحرية الإماراتية قبل التوقف في ميناء في أبوظبي"، من دون أن يوضح البيان تاريخ تحرّك المدمّرة.

كما أبلغ الوزير الشيخ محمد "بقراره نشر طائرات مقاتلة من الجيل الخامس لمساعدة الإمارات في مواجهة التهديد الحالي".

وتلقى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اتصالاً هاتفياً الخميس من نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان لبحث التطورات في المنطقة.

وبحسب وكالة الانباء الإماراتية، ندد الشيخ عبد الله خلال الاتصال "بهجمات جماعة الحوثي الإرهابية على الدولة"، مشددا "على ضرورة وقف التصعيد الخطير في المنطقة والالتزام بالحل السياسي في اليمن".

وفي مسقط، التقى المبعوث الأممي الخاص باليمن هانس غروندبرغ المتحدث باسم المتمردين محمد عبد السلام ومسؤولين عمانيين.

وشدد بحسب ما أفاد على تويتر "على الحاجة الملحة لاتخاذ خطوات ملموسة لوقف العنف، وللانخراط في المجهودات الرامية للتوصل إلى تسوية مستدامة للنزاع في اليمن".