فيديو | مفرقعات نارية تفتتح الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين

بدأ حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 الذي يقام في ملعب بكين الوطني "عش الطائر" في الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي، لتصبح بكين بذلك أول مدينة تنظم دورة ألعاب أولمبية صيفية (2008) وشتوية.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قال يوم الخميس إن الصين مستعدة لتقديم "أروع الألعاب الشتوية" في العالم. وقال شي في الجلسة الافتتاحية للجنة الأولمبية الدولية الـ 139 في بكين "العالم يوجه أنظاره إلى الصين ، والصين مستعدة".

وقبل 14 عاماً صمّم المخرج الصيني تشانغ ييمو عرضاً وطنياً ملوناً يحبس الأنفاس شارك في تقديمه 14 ألف فنان وراقص وبهلواني في ظل ألعاب نارية كثيفة ومؤثرات خاصة.

وكما كان متوقعاً، وعد المخرج نفسه بتقديم عرض "مبتكر" مع الاعتراف بأنه اضطر لأن يأخذ في الاعتبار درجات الحرارة في الشتاء (-6 درجة مئوية متوقعة) والتهديد الوبائي لتصميم حفله الذي سيشارك فيه هذه المرة ثلاثة آلاف فنان معظمهم من المراهقين.

وحسب التقاليد المتبعة، لن تبدأ دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرون في التاريخ، رسمياً إلا بعد أن يعلن الرئيس الصيني افتتاحها. أما ما تبقى، من وقائع الحفل إلى آخر حامل أو حاملين للشعلة التي ستضرم النار في المرجل الأولمبي، فكلها تندرج تحت بند أسرار الدولة.

توتر دبلوماسي

تقاطع عدد من الدول الغربية مثل الولايات المتحدة، كندا، بريطانيا وأستراليا، دبلوماسياً، الحدث الرياضي بسبب اتهامات وجهتها إلى بكين بانتهاكات في مجال حقوق الإنسان، خصوصاً فيما يتعلق بأقلية الإيغور المسلمين.

ولكن بكين تلقت دعماً من دول حليفة أخرى، حيث وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إليها صباح الجمعة لحضور حفل الافتتاح، كما يتوقع حضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.