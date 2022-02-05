سارت عشرات السيارات الخاصة والدراجات النارية والحافلات الصغيرة في موكب بوسط العاصمة الفنلندية، هلسنكي، احتجاجاً على القوانين المخصصة لمكافحة كوفيد-19. وأطلق على المسيرة اسم "موكب فنلندا" فيما بدا نسخاً للاحتجاج الذي تشهده كندا وينظمه سائقو الشاحنات منذ مدة.

وقالت الشرطة إن نحو 700 شخص تجمهروا بالقرب من مقر البرلمان، وحمل بعضهم العلم الفنلدي فيما رفع آخرون شعارات مناضة للقاحات.

وطالب المحتجون الذين ينتمي بعضهم إلى اليمين المتطرف وبعضهم الآخر من مناهضي اللقاحات باستقالة الحكومة وخفض أسعار المحروقات بنسبة 50 بالمئة ورفع كل الإجراءات الصحية الخاصة بكوفيد.