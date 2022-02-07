احتفل مساء الأحد السنغاليون في بوليفارد دو سينتينير في داكار بفوز منتخبهم الوطني على نظيره المصري في نهائي كأس الأمم الإفريقية واحرازه اللقب الإفريقي لأول مرة . وسيطرت أجواء احتفالية على المدينة بأكملها وضواحيها، حيث علقت الأعلام السنغالية على المركبات والمباني والأرصفة. وبمجرد تصفير الحكم نهاية اللقاء بعد ركلات الترجيح التي تغلب فيها المنتخب السنغالي على مصر بـ 4-2 على ملعب "أوليمبي" في العاصمة الكاميرونية ياوندي، خرج السنغاليون إلى الشوارع للاحتفال. ورقص المشجعون وهتفوا بأسماء اللاعبين إلى غاية ساعات متأخرة.

احرزت السنغال المنتخب الأعلى تصنيفاً راهناً في إفريقيا، بقيادة المدرب الوطني أليو سيسيه، اللقب القاري الأول في تاريخه بعد أن خسر النهائي في 2002 و2019.