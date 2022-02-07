بدون تعليق: إعصار باتسيراي يخلف 20 قتيلاً في مدغشقر ويدمر حقول أرز والطريق الرئيسي

انحسر إعصار باتسيراي في مدغشقر الإثنين بدون أن يصل إلى المدن الرئيسية، وخلّف 20 قتيلاً بحسب آخر حصيلة صادرة عن السلطات. ودمرت الفيضانات "خزّان الأرز" في وسط الجزيرة، ما يثير خشية من تفاقم الوضع الإنساني، بحسب تحذير لليونيسف.

وصل الإعصار الاستوائي ليل السبت-الأحد إلى الساحل الشرقي للجزيرة الكبيرة الواقعة في المحيط الهندي وصاحبته أمطار غزيرة ورياح بلغت سرعتها 165 كلم في الساعة، بعدما ضرب جزيرة "ريونيون" الفرنسية.

وضرب الإعصار أولاً منطقة ساحلية زراعية تمتد على طول 150 كلم، وذات كثافة سكانية منخفضة، قبل أن يتجه غرباً إلى داخل البلاد مسبباً فيضانات في الأنهر وأضرارا في الطريق الرئيسية التي تصل الجزيرة من الشمال إلى الجنوب.

وضربت مدغشقر، إحدى الدول الأكثر فقراً في العالم، منذ شهر عاصفة "أنا" الاستوائية وأدت إلى 55 قتيلاً في الجزيرة وعشرات آلاف المنكوبين.