مسؤول: إرجاء انتخاب رئيس للجمهورية في العراق بعد تعذر اكتمال نصاب البرلمان

أعلن مسؤول في البرلمان العراقي إرجاء انتخاب رئيس للجمهورية الاثنين بعد تعذر اكتمال النصاب خلال جلسة لمجلس النواب اثر مقاطعة ثلاث كتل رئيسية أبرزها الكتلة الصدرية.

وأوضح المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه لفرانس ان "جلسة اليوم تحولت لجلسة حوارية تداولية ولن يكون هناك تصويت لانتخاب رئيس الجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب الذي يحتاج الى ثلثي عدد نواب البرلمان". وحضر بحسب قسم الاعلام التابع لمجلس النواب 58 نائبا فقط من اصل 329.