مصنع بيرة فرنسي ينتج بيرة بلون أزرق

نجح مصنع بيرة فرنسي، في مدينة ليل الشمالية، بابتكار طريقة طبيعية لتحويل لون البيرة إلى الأزرق، باستخدام الطالحب، والتي كان يعتبرها الحرفيون في الصناعة معضلة.

ويستخدم حرفيو بيرة "لاين" الطحالب البحرية لتغير لون المشروب ولكن أيضا كمكمل غذائي، تعمل على توريده شركة متخصصة بالكملات الغذائية والفيتامينات معروفة باسم أتيكا سبيرولينا، أثناء عملية تخمير البيرة الاعتيادية.

ووفقا لأخصائي التغذية تحتوي السبيرولينا على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الضرورية للجسم كالبروتين، الكربوهيدرات، القليل من الدهون، الكالسيوم، الحديد، المغنيسيوم، الفسفور، البوتاسيوم، الصوديوم، فيتامين سي، وغيرها.

وتقول ماتيلد فانمانسارت، إن طعمها خفيف ولذيذ والدليل الوحيد على وجود الطحالب هو لونها الأزرق.