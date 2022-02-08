مستشار علمي كبير في البيت الأبيض يستقيل بسبب اتهامات بالتنمر

استقال كبير المستشارين العلميين في البيت الأبيض إريك لاندر الاثنين بعدما اتهم بالتنمر على الموظفين العاملين في جهازه، وهو تصرف وعد الرئيس الأميركي جو بايدن عند توليه السلطة عدم التسامح معه بتاتا.

وكتب إريك لاندر مدير مكتب السياسات العلمية والتكنولوجية في رسالة الاستقالة "أنا حزين جدا لأنني تسببت بالأذية لزملاء سابقين وحاليين بسبب الطريقة التي تحدثت بها إليهم".

وأضاف "سعيت إلى دفع نفسي وزملائي إلى تحقيق أهدافنا المشتركة" مقرا "لقد تجاوزت الحدود".

وكان لاندر يشرف خصوصا على مبادرة أحياها بايدن أخيرا تهدف إلى خفض الوفيات المرتبطة بالسرطان، بالنصف على الأقل خلال السنوات الخمس والعشرين المقبلة.

وغداة تنصيبه، حذر الرئيس الجمهوري أجهزته من انه لن يسمح بأي انحرافات في السلوك.

وهذه ليست أول استقالة في صفوف مستشاري جو بادين. فقد اضطر ناطق للاستقالة بعدما هدد صحافية وتوجه إليها بكلام تمييزي خلال اتصال هاتفي.ر