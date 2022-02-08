مقتل ثلاثة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة

قتل ثلاثة فلسطينيين الثلاثاء برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة على ما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب "استشهاد ثلاثة مواطنين، أطلق الاحتلال النار عليهم في نابلس". وفي بيان أكد الجيش الإسرائيلي "تحييد خلية إرهابية من منطقة نابلس ... كانت مسؤولة عن عمليات إطلاق نار ضد قوات الجيش الإسرائيلي والمدنيين الإسرائيليين في الأسابيع الأخيرة".