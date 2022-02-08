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الضفة الغربية

مقتل ثلاثة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة

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بقلم:  يورونيوز
صورة أرشيفية لعناصر من الجيش الإسرائيلي ينتشرون بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة
صورة أرشيفية لعناصر من الجيش الإسرائيلي ينتشرون بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة   -   حقوق النشر  AFP

مقتل ثلاثة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة

قتل ثلاثة فلسطينيين الثلاثاء برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة على ما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب "استشهاد ثلاثة مواطنين، أطلق الاحتلال النار عليهم في نابلس". وفي بيان أكد الجيش الإسرائيلي "تحييد خلية إرهابية من منطقة نابلس ... كانت مسؤولة عن عمليات إطلاق نار ضد قوات الجيش الإسرائيلي والمدنيين الإسرائيليين في الأسابيع الأخيرة".

المصادر الإضافية • أ ف ب