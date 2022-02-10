صعود أسعار النفط مع تراجع المخزون الأمريكي واستمرار المخاوف بشأن المحادثات مع إيران

واصلت أسعار النفط ارتفاعها يوم الخميس بعد انخفاض مفاجئ في مخزون النفط الخام الأمريكي في الجلسة السابقة بينما يترقب المستثمرون نتيجة المحادثات النووية الأمريكية الإيرانية التي قد تفضي إلى زيادة إمدادات الخام في الأسواق العالمية بسرعة.

وزاد سعر مزيج برنت في المعاملات الآجلة 34 سنتا أي 0.4 في المئة إلى 91.89 دولار الساعة 0920 بتوقيت جرينتش في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنتا أي 0.6 في المئة إلى 90.20 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت 4.8 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في الرابع من فبراير شباط إلى 410.4 مليون برميل لتسجل أدنى مستوى للمخزونات التجارية منذ أكتوبر تشرين الأول 2018.

وكان محللون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز زيادة قدرها 369 ألف برميل.

وأوضحت بيانات الإدارة أن إمدادات المنتجات النفطية الأمريكية التي تعد أفضل مؤشر للطلب بلغت 21.9 مليون برميل يوميا في الأسابيع الأربعة الماضية بسبب قوة النشاط الاقتصادي في أنحاء البلاد.

غير أن المستثمرين يتابعون عن كثب نتيجة المحادثات النووية الأمريكية الإيرانية التي استؤنفت هذا الأسبوع. ومن المحتمل أن يؤدي التوصل لاتفاق إلى رفع العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني ويخفف من حدة نقص الإمدادات العالمية.