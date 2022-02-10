تقرير: بريطانيا تسجل أزيد من 2200 اعتداء ضد اليهود عام 2021 في رقم هو الأعلى منذ سنوات

سجلت بريطانيا العام الماضي 2255 اعتداء أو "حادثة معادية للسامية" وهو أعلى رقم يتم تسجيله خلال السنوات الأخيرة في أوروبا.

ونشرت منظمة "مجتمع أمن ثقة" وهي منظمة مراقبة و مناهضة لمعاداة السامية في بريطانيا تقريرا نشر يوم الأربعاء ذكرت فيه أنه تم تسجيل زيادة في عدد الحوادث المعادية للسامية بنسبة 34 بلغت ٪ مقارنة بـ 1684 حادثة مسجلة في عام 2020.

ويبلغ عدد السكان اليهود في المملكة المتحدة 292 ألف نسمة.

وتزيد حصيلة 2021 بنسبة 24٪ عن الرقم القياسي السابق البالغ 1813حادثة التي تم الإبلاغ عنها في عام 2019.

رسم بياني يوضح ارتفاع معدل الحوادث المعادية للسامية خلال السنوات الأخيرة cst.org.uk/ منظمة "مجتمع أمن ثقة

وأعطت المنظمة أرقاما مفصلة عن عدد الحوادث التي شملت جرائم كراهية وتهديدات أو اعتداءات أو أعمال تخريب لممتلكات تابعة يهود.

وسجلت المنظمة مامجموعه 589 جريمة كراهية ضد اليهود في عام الماضي.

ونوهت المنظمة إلى أن من بين 2255 حادثة التي تم إحصائها وقعت 871 حادثة خلال شهري مايو ويونيو تزامنا والحرب الأخيرة بين إسرائيل وحركة حماس.

شهر مايو سجل أعلى نسبة من حيث عدد الاعتداءات والتي تزامنت مع الحرب في غزة cst.org.uk

وكتبت المنظمة في تقريرها "ليس من المبالغة القول إن مشهد معاداة السامية في المملكة المتحدة في عام 2021 يتم تحديده إلى حد كبير من خلال ردود الفعل الناجمة عن النزاع في إسرائيل وفلسطين".

وقالت المنظمة أن الاعتداءات المباشرة ضد اليهود بلغت 176، أو ما يقرب من 8٪ من العدد ، بما في ذلك ثلاث حوادث تتضمن "عنفا شديدا".

وتضمن التقرير المنشور تفاصيل عن حادثة وقعت في أكتوبر/ تشرين الأول، حيث قامت مجموعة من المراهقين في شمال لندن بمهاجمة فتاتين يهوديتين، وصرخوا في وجههما "يهود قذرين".

كما قام اثنان على الأقل من المهاجمين "بخنق إحدى الفتيات اليهوديات ودفعها نحو جدار".

وتضمنت سبع اعتداءات قيام الجاني بتجريد الضحية من الملابس أو الأكسسوارات الدينية وفي ست حالات تم استخدام سيارة بقصد إلحاق الأذى بالضحايا وفق ذات المنظمة.

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