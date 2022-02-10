شاهد: مسيرات حاشدة في شوارع الخرطوم احتجاجا على الإنقلاب العسكري

خرج آلاف السودانيين إلى الشوارع اليوم الخميس في أحدث مسيرة حاشدة احتجاجا على الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وأطاح بالقيادة المدنية وشخصيات من قوى إعلان الحرية والتغيير.

ورفع المتظاهرون الأعلام مرددين شعارات مناهضة للإنقلاب كما هتفوا بعبارات محذرة لبعضهم البعض من قوات الأمن التي تشن حملات قمع دامية باستخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع والرصاص الحي والتي أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى خلال احتجاجات سابقة.