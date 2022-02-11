فرانس برس: الانفجار خلال رالي داكار نتج على الأرجح من "عبوة ناسفة يدوية الصنع"

نتج الانفجار الذي استهدف سيارة السائق الفرنسي فيليب بوترون في رالي داكار الصحراوي 2022 في السعودية، على الأرجح عن "عبوة ناسفة يدوية الصنع"، على ما أفاد مصدر مطلع على الملف الجمعة، مؤكدا معلومات أوردتها إذاعة إر تي إل.

وأوضح المصدر أن النيابة العامة الوطنية في قضايا مكافحة الإرهاب زارت السعودية، بين نهاية كانون الثاني/يناير وبداية شباط/فبراير، ورافقها محققون من المديرية العامة للأمن الداخلي وفنيون من الشرطة العلمية والتقنية، تمكنوا من أخذ عينات من السيارة المستهدفة وخلصوا إلى هذه النتيجة.

وأسفر الانفجار الذي أصاب السيارة في جدة، ثاني المدن السعودية، في 30 كانون الأول/ديسمبر عن إصابة السائق فيليب بوترون بجروح بالغة. وكان خمسة أشخاص آخرين يستقلون السيارة أيضا.

وأشارت السلطات السعودية إلى وقوع "حادث"، لكن باريس أكدت منذ البداية أنها لا تستبعد "فرضية عمل جرمي". وفي الرابع من كانون الثاني/يناير، أعلنت النيابة العامة الوطنية في قضايا مكافحة الارهاب أنها فتحت تحقيقا أوليا في "محاولة اغتيال على صلة بتنظيم إرهابي".

ولحظة الانفجار، كان بوترون يقود السيارة قرب فندق كان من يستقلون السيارة أمضوا ليلتهم فيه. وكان الطاقم في طريقه إلى الملعب حيث يتم التحقق من السيارات التي ستشارك في رالي دكار الذي كان مقررا أن يبدأ بعد يومين.

ونقل بوترون إلى فرنسا بعد خضوعه لجراحة في السعودية. واستكمل علاجه في مستشفى "بيرسي دو كلامار" العسكري قرب باريس، ثم وضع لبضعة أيام في غيبوبة اصطناعية للتخفيف من أوجاعه.

وتطرق بوترون إلى الانفجار في مقابلة مع "فرانس بلو اورليان" نهاية كانون الثاني/يناير، وقال: "كانت صدمة كبيرة غير متوقعة على الإطلاق. وضعت القنبلة تحت أرضية (السيارة)"، ما أدى إلى إصابة ساقيه في شكل مباشر، وأوضح أنه سيكون قادرا على السير مجددا.