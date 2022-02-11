فرنسا ترفع إلزامية إرتداء الكمامة في بعض الأماكن المغلقة نهاية الشهر

قالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان الجمعة إنه في الأماكن العامة، حيث يشترط تقديم ما يؤكد تلقي لقاح كوفيد-19، لن يضطر الناس بعد الآن إلى وضع الكمامات في الأماكن المغلقة.

وأوضحت الوزارة أن الكمامات ستظل إلزامية في وسائل النقل العام وفي الأماكن المغلقة غير الخاضعة لجوازات السفر الصحية.

وتتماشى القاعدة الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ في 28 فبراير- شباط الجاري، مع توصيات السلطات الصحية وتأتي بعد تباطؤ في معدل الإصابة بكوفيد-19.