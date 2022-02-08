جونسون آند جونسون توقف مؤقتاً إنتاج لقاحها المضاد لكوفيد-19

أوقفت شركة جونسون آند جونسون مؤقتا إنتاج لقاحها المضاد لفيروس كوفيد-19 في مصنعها في هولندا، الوحيد الذي ينتج حاليا جرعات لقاحية بكميات قابلة للتسويق، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" هذا الثلاثاء، في حين أكّدت الشركة الأميركية أنّ لديها مخزونا كافيا.

وذكرت الصحيفة الأميركية أن المصنع الواقع في ليدن توقف عن إنتاج اللّقاح نهاية العام الماضي ليصنع بدلا منه لقاحا تجريبيا ضدّ فيروس آخر. ومن المقرر أن يستأنف المصنع إنتاج اللّقاح المضادّ لكوفيد-19 "بعد توقف لبضعة أشهر"، وفق ما نقلت الصحيفة عن مصادر مطّلعة على القضية.

من جهتها أعلنت جونسون آند جونسون أنّ "ملايين الجرعات" مخزّنة لديها، من دون أن تؤكد أو تنفي ما أوردته الصحيفة النيويوركية. كما أكّدت الشركة في رسالة أنّها "تواصل الوفاء بجميع التزاماتها تجاه نظام كوفاكس والاتّحاد الافريقي".

وتتوقّع جونسون آند جونسون أن تبيع هذا العام لقاحات بقيمة تتراوح ما بين 3 و 3.5 مليار دولار، في حين تأمل شركة فايزر في تحقيق إيرادات قدرها 32 مليار دولار من لقاحها.

لكنّ ظروف حقن لقاح جونسون آند جونسون الذي يمكن إعطاؤه بجرعة واحدة ولا يتطلّب حفظه درجات حرارة شديدة البرودة، تجعله مرغوباً به وخاصة في الدول النامية.

وفي رسالتها، أشارت شركة جونسون آند جونسون إلى زيادة طاقات مصنعها في ليدن في عام 2021، مؤكّدة أنّه "يواصل أداء دوره في تصنيع اللقاح في عام 2022".

ووفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز" فإن الانقطاع المؤقت للإنتاج في ليدن قد يقلّل من إنتاج لقاحات جونسون آند جونسون "ببضع مئات الملايين من الجرعات".